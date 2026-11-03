В Каскелене разъяснили ключевые моменты Послания-2026

Фото: акимат Каскелена

В мероприятии приняли участие вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, депутат I созыва Курултая от партии «Әділет», член Комитета по социально-культурному развитию Арман Жансенгиров, а также член Халық Кеңесі Нурсултан Орынбасаров. Кроме того, на встрече присутствовали представители сферы образования района и молодёжь.

В ходе встречи приглашённые спикеры остановились на приоритетных направлениях, обозначенных в Послании Главы государства, и высказали свои мнения по актуальным вопросам социально-экономического развития страны.

Первым выступил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. В своём выступлении он затронул вопросы развития энергетической отрасли, обеспечения энергетической безопасности страны, модернизации инфраструктуры и дальнейшего устойчивого развития данной сферы.

В свою очередь, депутат Курултая Арман Жансенгиров остановился на инициативах, направленных на развитие социально-культурной сферы. В частности, он отметил важность совершенствования системы образования, развития инклюзивного обучения, создания необходимых условий для детей с особыми образовательными потребностями, а также повышения статуса педагогов.

Представитель Халық Кеңесі Нурсултан Жумабайулы Орынбасаров в своём выступлении акцентировал внимание на значимости экономических и социальных реформ, обозначенных в Послании. В частности, он отметил реализацию программы «Народное строительство», предусматривающей возведение школ, больниц и других социальных объектов, поддержку сельского хозяйства, развитие региональной инфраструктуры и повышение доходов граждан. Кроме того, подчеркнул важность общественного единства, принципов «Закон и Порядок» и добросовестного труда в реализации намеченных реформ.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено задачам в сфере образования. В частности, обсуждались вопросы модернизации образовательной инфраструктуры, сокращения дефицита квалифицированных кадров, оптимизации рабочей нагрузки педагогов, а также устранения излишней отчётности и бюрократии.

Глава государства в своём Послании подчеркнул: «Основная миссия учителя – давать детям качественное образование, воспитывать грамотное и сознательное поколение», отметив необходимость устранения излишней отчётности и бумажной волокиты, мешающих педагогам сосредоточиться на своей основной работе.

Также была отмечена важность развития инфраструктуры для детей с особыми образовательными потребностями, обеспечения отрасли необходимыми специалистами и раннего выявления особенностей развития детей.

В завершение встречи участники смогли задать интересующие их вопросы и обменяться мнениями с приглашёнными спикерами. По поднятым темам были высказаны предложения и даны ответы на актуальные вопросы.