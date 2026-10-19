В «Казахконцерте» чествовали творческое наследие Дины Нурпеисовой

При поддержке МКИ РК в Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Р. Баглановой состоялся концерт «Әсем қоңыр», посвящённый 165-летию выдающейся исполнительницы и композитора Дины Нурпеисовой, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Казахконцерта

Вечер был направлен на популяризацию её творческого наследия и знакомство нового поколения слушателей с художественным богатством национального искусства кюя.

В концерте выступили заслуженный деятель Казахстана Абылгазы Ахмадиев, доктор PhD, кюйши-исследователь Айтолкын Токтаган, потомок Дины Нурпеисовой, кюйши Мукагали Рыскалиев, лауреаты республиканских конкурсов Айшолпан Касымова и Бекнур Абдижали.

Также в вечере приняли участие мастера исполнительского искусства Едил Басыгара, Кайрат Айтбаев, Бауыржан Мухаметбай, Валерия Болекбай, Нургиса Мязов, Кадирали Буркит, Ардак Елеусиз, Аяулым Аскарбаева, Тогжан Умбет, Дана Дидар, Акан Думан, Турар Алипбаев и Адинай Багаева.

В программе прозвучали кюи Дины Нурпеисовой «Әсем қоңыр», «Жігер», «Жеңіс», «8 март», «Он алтыншы жыл», «Бұлбұл», «Қара қасқа ат», «Шынар», «Байжұма» и «Науысқы».

Кроме того, публике были представлены «Көркем ханым» Даулеткерея, «Адай» и «Қайран шешем» Курмангазы в исполнительской версии Дины Нурпеисовой. Также прозвучали кюи Курмангазы «Төремұрат» и «Байжұма», «Серпер Ақжелең» Казангапа, «Бес қыз» и «Шәрипа Ақжелең» Сейтека. Слушатели познакомились с кюевым наследием Таттимбета и Байжигита, а звучание сыбызгы раскрыло многообразие национального инструментального искусства.

Концерт «Әсем қоңыр» продемонстрировал преемственность традиций казахского искусства кюя и подарил зрителям яркие впечатления.