В Казахстан впервые доставят химические реакторы из Южной Кореи по Северному морскому пути

Экономика
Фото © с сайта morvesti.ru
Первая отгрузка по Северному морскому пути (СМП) нефтехимических реакторов производства Республики Корея состоялась в порту города Ульсан. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в торговом представительстве Российской Федерации в Сеуле, передает Kazpravda.kz.

"Подготовительная работа по организации отгрузок оборудования по СМП проводилась торговым представительством с 2015 года. В результате достигнуты договоренности с логистической компанией SLK KUKBO и инжиниринговой Global Engineering Technology о транспортировке грузов по новому для них маршруту, являющемуся кратчайшим путем из Азии в Европу", – отметил собеседник.

"Использование возможностей СМП является одним из важных направлений сотрудничества РФ и Республики Корея и одной из приоритетных задач, входящих в круг национальных интересов России в Арктике", – подчеркнул он.

Для Южной Кореи доставка высокотехнологичного оборудования по СМП будет осуществлена впервые. Отгруженные реакторы для каталитического дегидрирования углеводородов были произведены компанией "Hyundai Heavy Industries" по заказу Global Engineering Technology для Павлодарского нефтехимического завода. Масса каждого из двух реакторов составила около 600 тонн. Для доставки реакторов по СМП SLK KUKBO зафрахтовало в Нидерландах судно специального назначения Happy Dover.

По заявленному SLK KUKBO графику судно, покинувшее Ульсан 17 июля, прибудет в порт Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) 15 августа. Далее российская транспортно-логистическая компания "Иртышское пароходство" доставит реакторы речным путем в Павлодар 25 августа.

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