Свыше 600 торговых объектов Казахстана участвуют в праздничных распродажах

Фото: Минторговли

В Казахстане продолжаются праздничные акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли.

Покупателям предлагают скидки до 50% на отдельные продовольственные и непродовольственные товары

"Распродажи проходят во всех 20 регионах страны. К ним присоединились 649 торговых объектов, включая торгово-развлекательные центры, торговые дома и магазины розничных сетей. Специальные предложения также доступны на казахстанских маркетплейсах", - сообщили в Министерстве торговли и интеграции.

В рамках акции Republic Day скидки предлагают 232 торговых центра и торговых дома. Еще 417 магазинов торговых сетей участвуют в Bereke Fest.

Узнать, какие магазины участвуют в распродажах, можно на официальных сайтах региональных акиматов. Там опубликованы перечни торговых объектов и их адреса.

Праздничные акции продлятся до 27 октября 2026 года включительно.