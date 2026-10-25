Свыше 600 торговых объектов Казахстана участвуют в праздничных распродажах

День Республики

Акции продлятся до 27 октября

Фото: Минторговли

В Казахстане продолжаются праздничные акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли. 

Покупателям предлагают скидки до 50% на отдельные продовольственные и непродовольственные товары

"Распродажи проходят во всех 20 регионах страны. К ним присоединились 649 торговых объектов, включая торгово-развлекательные центры, торговые дома и магазины розничных сетей. Специальные предложения также доступны на казахстанских маркетплейсах", - сообщили в Министерстве торговли и интеграции.

В рамках акции Republic Day скидки предлагают 232 торговых центра и торговых дома. Еще 417 магазинов торговых сетей участвуют в Bereke Fest.

Узнать, какие магазины участвуют в распродажах, можно на официальных сайтах региональных акиматов. Там опубликованы перечни торговых объектов и их адреса.

Праздничные акции продлятся до 27 октября 2026 года включительно.

#День Республики #скидка #распродажи

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