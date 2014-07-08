В Казахстане аборты чаще делают подростки и женщины до 30 лет

Общество
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Шынар Оспанова

В Казахстане в 2013 году было выполнено 106 тысяч официально зарегистрированных абортов. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz рассказала доктор медицинских наук, профессор Национального научного центра материнства и детства Талшын Укыбасова.

"Чаще беременность прерывают женщины репродуктивного возраста от 20 до 29 лет, а также подростки в возрасте с 14 до 20 лет - 10-12%. За последние несколько лет количество абортов уменьшилось в три раза. Если в 2010 году эта цифра держалась в пределах 300 тысяч, то уже в 2013 году показатель снизился до 106 тысяч", - сказала она.

Снижение показателей в первую очередь связано с более ответственным и внимательным отношением к своему здоровью.

По информации Укыбасовой, в тех регионах, где процент рождаемости ниже, зарегистрировано наибольшее число абортов. "Это, как правило, Северный, Центральный и Восточный Казахстан. Больше у нас рожают на юге, неплохой уровень рождаемости в западной части страны. Причина этому, я полагаю, уклад жизни, который сложился в этих регионах в 70-х, 90-х годах XX века", - уточнила она.

Доктор рассказала, что среди женщин, желающих получить государственную квоту на бесплатное прохождение ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение - Прим. автора), 100% пациентов делали аборт.

"Когда женщины встают на учет по беременности или обращаются с бесплодием, мы начинаем узнавать, сколько беременностей у нее было и чем они закончились. Практически каждая казахстанская женщина имеет аборты в анамнезе, то есть в молодости или в начале половой жизни", - сообщила Талшын Укыбасова.

"Может, это прозвучит жестоко, но я бы поставила такую грань: пациентки, имеющие аборт в анамнезе, не должны рассчитывать на бесплатную гарантированную медицинскую помощь от государства. Потому что сегодня существует множество способов защиты от нежелательной беременности: таблетки, инъекции, барьерные методы. Кроме того, в стране увеличилось число людей, грамотных в вопросах контрацепции. Поэтому я считаю, что прерывание беременности любыми методами - это халатное отношение к собственному здоровью", - поделилась мнением Укыбасова.

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