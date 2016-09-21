В Казахстане более 2 тысяч предприятий находятся на стадии банкротства

Поправки в законодательство по вопросам реабилитации и банкротства
позволяют выкупить предприятие-банкрот с целым имущественным комплексом, наименованием и торговым знаком и стать его новым собственником. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК рассказал директор департамента налогового контроля Комитета госдоходов Министерства финансов РК Ерлан Нурланбаев, передает Kazpravda.kz
.
"Согласно принятому закону, предприятие-банкрот можно купить целым имущественным комплексом с наименованием и торговым знаком и стать его новым собственником. После расчетов со всеми кредиторами предприятие лишается статуса банкрота. Реализация закона позволит обеспечить максимальное сохранение бизнеса для тех, у кого есть долги. Это позволит сохранять рабочие места, налогооблагаемую базу. Также закон позволит сократить сроки проведения процедур реабилитации и банкротства", – отметил спикер.
В настоящее время на стадии процедуры банкротства находятся более 2 тысяч предприятий.
"В сумме требований большой удельный вес приходится на налоговую задолженность. Если говорить по инициаторам процедуры банкротства, более 45% по задолженности перед бюджетом были органы госдоходов, более 30% инициировали сами должники, порядка 20% – кредиторы должников", – уточнила руководитель рабочей группы по задолженностям департамента налогового контроля КГД МФ РК Айгүль Уәлиева.
Напомним, что Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реабилитации и банкротства" направлен на реализацию Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" и на совершенствование процедур реабилитации и банкротства.
Документ предусматривает возможность перехода предприятия при банкротстве от ликвидации к реабилитации или обычной деятельности с прекращением исполнения судебного решения о признании банкротом.
Кроме того, предусматривается внедрение механизмов сохранения предприятия в банкротстве посредством заключения мирового соглашения, продажи предприятия новому собственнику и применения реабилитационной процедуры в ходе банкротства.
В целях сокращения сроков проведения процедур банкротства, расходов на проведение процедуры, а также повышения уровня возврата кредиторской задолженности законопроектом вводится: подсудность по рассмотрению споров внутри процедуры за судьей (судом), принявшим решение о реабилитации или банкротстве, немедленное исполнение судебных актов в реабилитации и банкротстве, ограничение обжалования судебных актов в процедурах реабилитации и банкротства апелляционной инстанцией.
"Во исполнение Антикризисного плана утвержден план действий по реализации новых механизмов реабилитации и банкротства, а также урегулирования неплатежеспособности. На основании приказа министра финансов была создана межведомственная выездная рабочая группа. С марта по май текущего года были проведены семинары с участием бизнеса, банков второго уровня, общественных организаций, СМИ и госорганов о преимуществах и механизмах закона. Проводится разъяснительная работа", – заключил Ерлан Нурланбаев.
Закон вступил в силу в декабре 2015 года.