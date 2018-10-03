В Казахстане более 60% отказов от вакцинации происходит по религиозным убеждениям – Минздрав

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В республике более 60% отказов от вакцинации против гриппа происходят исключительно по религиозным убеждениям. Об этом сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин на брифинге в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"На сегодня основная причина отказа от вакцинации – это религиозные убеждения. По нашим данным, более 60 процентов из общего числа отказавшихся. Мы с ними проводим разъяснительную работу. Хочу отметить, что, если в 2016 году после нашей работы 250 человек изменили свои взгляды на вакцинацию и привились, то за восемь месяцев этого года – 2220 человек. То есть, почти в 10 раз возросло количество желающих получить прививку. Наконец-то эта ситуация стабилизировалась. В этом году мы не видим рост числа отказников. Это очень хороший результат", – сказал Бекшин.
В 2018 году, отметил спикер, министерство наблюдает, что люди наоборот ищут вакцину против гриппа. И есть вероятность, что в скором времени количество закупаемых вакцин будет увеличено.
"Потому что люди понимают, что вакцина – это гарантия не заболеть", – заключил Бекшин.