В Казахстане будет продолжена модернизация системы здравоохранения
Эльмира Киргеева
Дальнейшая модернизация системы здравоохранения в Казахстане будет продолжена, передает корреспондент Kazpravda.kz. Об этом сообщила министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова.
По информации министра, первый этап государственной программы развития здравоохранения "Саламатты Қазақстан" завершится в 2015 году, второй этап начнется с 2016 года. Ее реализация будет вестись по четырем направлениям.
"Первое – это внедрение системы медицинского страхования, то есть обеспечение солидарной ответственности за охрану здоровья между работодателем и работником. Это – создание Фонда системы социально-медицинского страхования. В прошлом году Глава государства поручил нам с 1 января 2017 года внедрить эту систему. Поэтому у нас созданы в министерстве рабочие группы с привлечением отечественных экспертов, и эта работа проводится", – сказала Дуйсенова в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
Вторым направлением, по словам министра, будет развитие первичной медико-санитарной помощи, что сделает ее более доступной. "То есть, чтобы мы работали в первую очередь не с последствиями, не с самими заболеваниями, чтобы были приняты меры по профилактике", – пояснила Тамара Дуйсенова.
Третьим направлением программы "Саламатты Қазақстан" станет совершенствование системы образования и подготовки кадров, а по четвертому – будут внедрять систему управления здравоохранения.
"По всем направлениям созданы рабочие группы, и они уже работают", – подытожила министр здравоохранения и социального развития РК.