В Казахстане будут выпускать почти 500 новых наименований лекарств

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В Казахстане планируют наладить производство 494 наименований медицинских препаратов в рамках восьми крупных инвестиционных проектов. Их реализация позволит расширить выпуск отечественных лекарств, создать более 1 200 рабочих мест и укрепить лекарственную безопасность страны. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства РК, передает Kazpravda.kz



Общая сумма заключенных Минздравом соглашений по восьми инвестиционным проектам составляет $862 млн. Производство будет осваиваться поэтапно: первые 300 наименований лекарств планируется выпускать в 2027–2030 годах.



Отечественная фармацевтическая промышленность демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2025 года объем производства казахстанских лекарств увеличился на 37%. За восемь месяцев 2026-го произведено продукции на 157 млрд теңге, что почти на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Инвестиции в отрасль за последние два года выросли в 3,3 раза, а экспорт – в 1,9.



Основными странами-импортерами отечественной продукции являются Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и Молдова. Одним из примеров выхода отечественной фармацевтической продукции на международные рынки стала поставка в Болгарию первой партии препарата ситаглиптин для лечения сахарного диабета, произведенного в Шымкенте.



Для дальнейшего развития отрасли Министерство продолжит расширение долгосрочных договоров с производителями и совершенствование механизмов закупа отечественной продукции.