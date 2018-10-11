В Казахстане для обеспечения жильем военнослужащих выделят дополнительные средства

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Для обеспечения жильем казахстанских военнослужащих предусмотрены дополнительные средства. Об этом в ходе презентации уточненного бюджета на 2018-2020 годы сообщил министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Учтены расходы по ранее принятым обязательствам страны, поручениям Президента, а также связанные с корректировкой расходов, привязанных к курсу тенге в общей сумме 15,2 миллиарда тенге. В первую очередь, это касается обеспечения жильем военнослужащих, на что предлагается дополнительно направить 9,2 миллиарда тенге, в том числе 3,3 миллиарда тенге - на выплату компенсаций взамен права безвозмездной приватизации служебного жилья военнослужащими с выслугой свыше 20 лет, и 5,1 миллиарда тенге - на жилищные выплаты", - сказал глава Минфина.
По его словам, таким образом общий объем расходов на обеспечение жильем военнослужащих составит в этом году 94,1 млрд тенге и охватит свыше 80 тысяч военнослужащих.