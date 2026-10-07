В Казахстане доля ВИЭ с начала года выросла до 8,5%

Энергетика

По итогам 3 кварталов 2026 года в Казахстане выработка электроэнергии объектами возобновляемых источников энергии составила 7,8 млрд. кВт·ч. Это выше на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Основной объем пришелся на ветровые электростанции — 4,9 млрд. кВт·ч. Солнечные электростанции произвели 1,9 млрд. кВт·ч, малые ГЭС — 993 млн кВт·ч.

Доля ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии достигла 8,5%. По итогам первого полугодия данный показатель составляла 8,08%. При этом установленная мощность объектов ВИЭ в стране достигла 3,7 ГВт.

В структуре установленной мощности на ветровые электростанции приходится 2 ГВт, солнечные — 1,3 ГВт, малые ГЭС — 313 МВт.

Таким образом, в Казахстане продолжается рост выработки электроэнергии из возобновляемых источников, что способствует увеличению их вклада в энергобаланс страны и дальнейшему развитию чистой энергетики.

#Казахстан #энергетика #ВИЭ

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