В Казахстане ежегодно растет количество опасных погодных явлений – Казгидромет

Общество
8701
Специалисты РГП "Казгидромет" фиксируют ежегодное ухудшение погодных условий в Казахстане, предает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации. 

"По данным мониторинга Казгидромет, с глобальным изменением климата земли увеличивается частота и количество опасных природных явлений. Если в 2015 году на территории РК отмечено 11 000 опасных погодных явлений, в 2016 году количество увеличилось до 12 100 явлений, только за июнь 2017 года отмечено 1 217 грозовых явлений, что в 4 раза превышает средние многолетние нормы (норма 20 в месяц)", – говорится в распространенном сообщении.

В РГП "Казгидромет" также отметили, что опасные погодные явления сопровождаются сильными шквальными ветрами, кратковременным усилением до ураганного ветра, а также отмечается тенденция увеличения перехода сильных штормовых ветров к ураганным ветрам 30 метров в секунду и более.

"Скорость ветра при шквале превышает 10 метров в секунду (может достигать 20–25 метров в секунду и более), продолжительность – от нескольких минут до 1–1,5 часов. Шквал зачастую наносит разрушения – ломает деревья, повреждает легкие здания и т. д. Шквал нередко сопровождается ливневым дождем и грозой, в ряде случаев – градом, а если почва сухая и нет осадков – пыльной бурей. От урагана шквал отличается непродолжительным характером и возникает преимущественно в зонах атмосферных фронтов и линий неустойчивости", – подчеркнули в Казгидромете.

По данным пресс-службы, основная причина возникновения сильного ветра заключается в больших температурных контрастах и местном вертикальном движении потоков, которые приводят к образованию мощных, кучево-дождевых облаков. Эти же факторы обусловили шквальный ветер, обрушившийся накануне на Восточный Казахстан.

"По Восточно-Казахстанской области 17 июля прогнозировался 10-балльный ветер, сильный шторм со скоростью ветра 15–20 метров в секунду, с грозой и дождем. Во время усиления и прохождения холодного фронта образовались локальные атмосферные процессы, которые привели к усилению ветра до 30 метров в секунду и более", – отмечается в сообщении.

Напомним, после ураганного ветра, обрушившегося на Восточный Казахстан 17 июля, в больницу Усть-Каменогорска за медицинской помощью обратились 5 человек.

Популярное

Все
Жители Темиртау через суд хотят наказать чиновников за срыв отопительного сезона
В погоне за цифровизацией нельзя забывать о безопасности
Более 2 млрд 870 млн тенге – бюджет программы ArtSport в Павлодарской области. Цифра немаленькая, но, чтобы не было очереди на бесплатные кружки и секции, необходимо еще столько же
По закону творческой совести
Досталось на орехи
На 50 тыс. мест планируют увеличить образовательный государственный заказ  по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям
Журналист под прикрытием
Костанайские аграрии опасаются, что нынешней весной финансирование форвардного закупа могут существенно урезать
Главный фактор стабильности
Диалог с населением – на системную основу
Нас поддерживает HELP
Ими гордится страна
Жетысу: новый уровень развития
Сказка вне формата
Астана: решить старые проблемы, принять новый Генплан
Услуга издалека
Прыщ на поприще
«Скорые» для скорой
Ровесник века
Объявлены ставки по депозитам в тенге на март
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Новорожденных продавали в Таразе – задержаны 2 медработника
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

Происшествия , Общество
Об изнасиловании 7-летнего мальчика родственником заявили в…
Общество , Цифровизация , Госуслуги
Казахстанцев стали бесплатно консультировать по правовым во…
Общество
"Впечатляющий карьерный взлет" продавал за 18 тысяч долларо…
Недвижимость , Общество
Более 22 млн тенге за фейковые земельные участки отдали каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]