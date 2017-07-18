В Казахстане ежегодно растет количество опасных погодных явлений – Казгидромет

Специалисты РГП "Казгидромет" фиксируют ежегодное ухудшение погодных условий в Казахстане, предает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу организации.
"По данным мониторинга Казгидромет, с глобальным изменением климата земли увеличивается частота и количество опасных природных явлений. Если в 2015 году на территории РК отмечено 11 000 опасных погодных явлений, в 2016 году количество увеличилось до 12 100 явлений, только за июнь 2017 года отмечено 1 217 грозовых явлений, что в 4 раза превышает средние многолетние нормы (норма 20 в месяц)", – говорится в распространенном сообщении.
В РГП "Казгидромет" также отметили, что опасные погодные явления сопровождаются сильными шквальными ветрами, кратковременным усилением до ураганного ветра, а также отмечается тенденция увеличения перехода сильных штормовых ветров к ураганным ветрам 30 метров в секунду и более.
"Скорость ветра при шквале превышает 10 метров в секунду (может достигать 20–25 метров в секунду и более), продолжительность – от нескольких минут до 1–1,5 часов. Шквал зачастую наносит разрушения – ломает деревья, повреждает легкие здания и т. д. Шквал нередко сопровождается ливневым дождем и грозой, в ряде случаев – градом, а если почва сухая и нет осадков – пыльной бурей. От урагана шквал отличается непродолжительным характером и возникает преимущественно в зонах атмосферных фронтов и линий неустойчивости", – подчеркнули в Казгидромете.
По данным пресс-службы, основная причина возникновения сильного ветра заключается в больших температурных контрастах и местном вертикальном движении потоков, которые приводят к образованию мощных, кучево-дождевых облаков. Эти же факторы обусловили шквальный ветер, обрушившийся накануне на Восточный Казахстан.
"По Восточно-Казахстанской области 17 июля прогнозировался 10-балльный ветер, сильный шторм со скоростью ветра 15–20 метров в секунду, с грозой и дождем. Во время усиления и прохождения холодного фронта образовались локальные атмосферные процессы, которые привели к усилению ветра до 30 метров в секунду и более", – отмечается в сообщении.
Напомним, после ураганного ветра
, обрушившегося на Восточный Казахстан 17 июля, в больницу Усть-Каменогорска за медицинской помощью обратились 5 человек.