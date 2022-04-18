В Казахстане готовятся к празднованию 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова

Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 125-летнего юбилея казахского писателя Мухтара Ауэзова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В нем приняли участие представители ряда государственных органов, акимы регионов, руководство Союза писателей Казахстана и Института литературы и искусства имени М. Ауэзова, известные историки и литературоведы.

В соответствии с общереспубликанским планом по празднованию юбилея великого казахского писателя в этом году по всей стране будет организовано 82 мероприятия по 4 направлениям.

В здании литературно-мемориального Дома-музея М. Ауэзова будут проведены научно-реставрационные работы, готовится к установке бюст писателя в Чолпон-Ате.

Для школьников разработают цикл видеолекций «Ауэзововедение», будут созданы литературные подкасты, казахстанцев также ожидает грандиозный международный театральный фестиваль, готовится к премьере театральная постановка трагедия «Акан-Зайра». Также планируется снять телесериал по повести «Лихая година».

В настоящее время в зарубежных архивах изучаются документы, относящиеся к жизни и творчеству М. Ауэзова, предусмотрен поиск новых материалов. Планируется проведение более 500 праздничных мероприятий по стране.

В этой связи Е. Тугжанов отметил, что в праздновании юбилея писателя должны принять участие все регионы и отметить это значимое событие на достойном уровне.

В ходе совещания был озвучен ряд предложений со стороны литературоведов и писателей относительно проведения празднества. Все они были одобрены рабочей группой для включения в план мероприятий.

Вице-премьер дал ряд поручений по выполнению общественно значимых культурно-массовых, информационно-имиджевых, научно-исследовательских, просветительских мероприятий в честь 125-летия М. Ауэзова. В частности, Министерству культуры и спорта поручено своевременно направить план и логотип юбилея во все государственные органы и ежеквартально вносить отчетную информацию о его реализации в Правительство.

Также заместитель Премьер-министра напомнил заинтересованным госорганам и организациям о необходимости обеспечения качественного исполнения данного плана.