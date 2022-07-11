Фото: stopfake.kz
Общество , Слухи , COVID
На рассылку о "законе об обязательной вакцинации" ответили в Минздраве РК

Пользователи Казнета рассылают сообщение о том, что в правительстве собираются принять закон о массовой вакцинации. В тексте есть инструкция о том, как проголосовать против. На самом деле принятие подобного закона в Казахстане не планируется, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Распространяемое сообщение прокомментировали в Министерстве здравоохранения РК. В ведомстве пояснили, что согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», люди, не имеющие медицинских противопоказаний и находящиеся на территории Казахстана, должны получать обязательные профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний. Тем не менее, согласно статье 77 того же кодекса, граждане имеют право отказаться от вакцинации.

«Вакцинация против КВИ включена в перечень инфекционных заболеваний, против которых профилактические прививки проводятся по эпидемиологическим показаниям. При этом прививки проводятся только с информированного согласия прививаемых», – обозначили в пресс-службе министерства.

При этом в ведомстве отметили, что на сегодняшний день не планируется расширение перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки.

Что касается оспы обезьян, вспышка которой сейчас регистрируется сразу в нескольких неэндемичных странах, то от нее казахстанцев прививать пока не собираются.

«С учетом текущей эпидемиологической ситуации и регистрацией оспы обезьян дополнительно сообщаем, что Всемирной организацией здравоохранения не рекомендуется проведение массовой вакцинации против данной инфекции. Это связано с тем, что оспа обезьян не относится к инфекциям с высокой контагиозностью, и для распространения необходим тесный контакт», — пояснили в министерстве.

Таким образом, распространяемое сообщение о планах по внедрению в Казахстане обязательной вакцинации без возможности отказа – фейк.

 

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