В Казахстане из-за дефицита кадров простаивает медицинская техника – Токаев
Инга Селезнева
Медицинские организации получили дорогостоящее оборудование, но в сфере здравоохранения не хватает квалифицированных кадров, которые могут с ним работать. Об этом в ходе парламентских слушаний сказал председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В последние годы получили современное оснащение почти все медицинские организации, но квалифицированные кадры, которые могут на нем работать, по-прежнему в дефиците. Нередко дорогостоящая техника простаивает. Качество медицинских услуг формируется не только внедрением современных технологий и материально-технической оснащенностью медицинских организаций, но в первую очередь за счет профессионализма и мотивации медработников", – сказал Токаев.
Кроме того, он выразил обеспокоенность дефицитом медицинских кадров на местах, особенно в сельской местности.
"Хотя медицинские вузы ежегодно выпускают более 4000 специалистов, качество их подготовки тоже под вопросом. По оценкам экспертов, в отрасли остается только каждый четвертый выпускник", – сообщил он.
Поэтому, по его словам, важной задачей остается обеспечение достойных условий работы медиков.
"На повестке дня – повышение уровня заработной платы медицинских работников и создание эффективной системы стимулирования их труда. Правительству необходимо принять меры по улучшению материального положения работников здравоохранения", – отметил Токаев.