Общество
В Казахстане из-за дефицита кадров простаивает медицинская техника – Токаев
Инга Селезнева
Медицинские организации получили дорогостоящее оборудование, но в сфере здравоохранения не хватает квалифицированных кадров, которые могут с ним работать. Об этом в ходе парламентских слушаний сказал председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"В последние годы получили современное оснащение почти все медицинские организации, но квалифицированные кадры, которые могут на нем работать, по-прежнему в дефиците. Нередко дорогостоящая техника простаивает. Качество медицинских услуг формируется не только внедрением современных технологий и материально-технической оснащенностью медицинских организаций, но в первую очередь за счет профессионализма и мотивации медработников", – сказал Токаев.

Кроме того, он выразил обеспокоенность дефицитом медицинских кадров на местах, особенно в сельской местности.

"Хотя медицинские вузы ежегодно выпускают более 4000 специалистов, качество их подготовки тоже под вопросом. По оценкам экспертов, в отрасли остается только каждый четвертый выпускник", – сообщил он.  

Поэтому, по его словам, важной задачей остается обеспечение достойных условий работы медиков.

"На повестке дня – повышение уровня заработной платы медицинских работников и создание эффективной системы стимулирования их труда. Правительству необходимо принять меры по улучшению материального положения работников здравоохранения", – отметил Токаев.

Популярное

Все
Шура спел на улице в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Хакеры научились собирать данные банковских карт в Google Chrome
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Берик Абдыгалиулы возглавил Улытаускую область
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов
Премьер-министр представил нового акима Алматинской области
Новые задачи требуют нового качества госаппарата – глава Сената
Два новых министерства появились в Казахстане
Асхат Аймагамбетов назначен министром просвещения РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана

Читайте также

Общество
Вкладываться в "новый фонд" при "КазМунайГазе" предлагают м…
Общество
Кайрату Боранбаеву и супругам Сатыбалды снова продлили арест
Общество
Итоги референдума обсудили эксперты на партийной площадке "…
Общество
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]