В Казахстане из-за мороза ограничено движение в ряде областей
В Казахстане из-за ухудшения погодных условий закрыты дороги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
В Павлодарской и Северо-Казахстанской областяхв связи с понижением температуры ограничено движение по всем направлениям для дизельного и пассажирского автотранспорта. В Акмолинской областииз-за низкой температуры ограничено движение на участках автодорог Астана – Петропавловск (304–341 км), Кокшетау – Омск (304–341 км), Кокшетау – Рузаевка (0–61км), Астана – Ерейментау – Шидерты (16–205 км) для дизельного и пассажирского автотранспорта. Также сильный мороз стал причиной ограничения движения на трассе Астана – Павлодар для дизельного и пассажирского автотранспорта.