Происшествия
В Казахстане из-за мороза ограничено движение в ряде областей
В Казахстане из-за ухудшения погодных условий закрыты дороги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В Павлодарской и Северо-Казахстанской областях в связи с понижением температуры ограничено движение по всем направлениям для дизельного и пассажирского автотранспорта.

В Акмолинской области из-за низкой температуры ограничено движение на участках автодорог Астана – Петропавловск (304–341 км), Кокшетау – Омск (304–341 км), Кокшетау – Рузаевка (0–61км), Астана – Ерейментау – Шидерты (16–205 км) для дизельного и пассажирского автотранспорта.

Также сильный мороз стал причиной ограничения движения на трассе Астана – Павлодар для дизельного и пассажирского автотранспорта.

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