В Казахстане изменили правила для онлайн-игр и маркетплейсов

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В частности, предусмотрены требования к маркировке и описанию содержания цифровых и информационных продуктов, включая онлайн-игры. Они должны содержать сведения о потенциальных цифровых рисках, в том числе внутриигровых покупках, возможностях общения и переписки между пользователями. Также предлагается ввести обязательную проверку таких продуктов уполномоченным государственным органом, то есть верификацию, мониторинг соблюдения установленных требований, а в случае выявления нарушений – механизмы ограничения доступа, удаления и блокировки продукта, приложения либо игры, а также ответственность за несоблюдение норм.



Такой же подход предусмотрен по регулированию взаимодействия несовершеннолетних и электронных торговых площадок в части приобретения товаров на маркетплейсах.



Еще одна инициатива предусматривает внедрение механизмов «родительского контроля» на всех цифровых платформах, то есть для детей будет введена фильтрация, соответственно не маркированные и не верифицированные цифровые и информационные продукты, приложения, игры ребенок не сможет видеть, иметь к ним доступ и возможность скачать.



Кроме того, законопроектом предлагается ввести детские ID-карты с фотографией, позволяющие достоверно идентифицировать личность ребенка. Предполагается, что такой инструмент станет основой единого цифрового маршрута сопровождения несовершеннолетних до достижения 18 лет, обеспечивая координацию мер государственной поддержки, защиту детей и реализацию их прав.