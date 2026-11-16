В Казахстане изменили правила для онлайн-игр и маркетплейсов

Общество
Айман Аманжолова
корреспондент

Как сообщила в ходе правительственного часа в Курултае вице-спикер Курултая Динара Закиева, проект Нового закона «О цифровой и информационной безопасности детей» включает нормы, направленные на комплексное регулирование цифровой и информационной среды для усиления защиты несовершеннолетних, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Курултая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, предусмотрены требования к маркировке и описанию содержания цифровых и информационных продуктов, включая онлайн-игры. Они должны содержать сведения о потенциальных цифровых рисках, в том числе внутриигровых покупках, возможностях общения и переписки между пользователями. Также предлагается ввести обязательную проверку таких продуктов уполномоченным государственным органом, то есть верификацию, мониторинг соблюдения установленных требований, а в случае выявления нарушений – механизмы ограничения доступа, удаления и блокировки продукта, приложения либо игры, а также ответственность за несоблюдение норм.

Такой же подход предусмотрен по регулированию взаимодействия несовершеннолетних и электронных торговых площадок в части приобретения товаров на маркетплейсах.

Еще одна инициатива предусматривает внедрение механизмов «родительского контроля» на всех цифровых платформах, то есть для детей будет введена фильтрация, соответственно не маркированные и не верифицированные цифровые и информационные продукты, приложения, игры ребенок не сможет видеть, иметь к ним доступ и возможность скачать.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести детские ID-карты с фотографией, позволяющие достоверно идентифицировать личность ребенка. Предполагается, что такой инструмент станет основой единого цифрового маршрута сопровождения несовершеннолетних до достижения 18 лет, обеспечивая координацию мер государственной поддержки, защиту детей и реализацию их прав.

«Стоит отметить, что это первый законопроект, разработанный в интеллектуальной среде AI-Quryltai, которая включает встроенную модель искусственного интеллекта, обладающую возможностью юридического мышления. При этом все предложения, сформированные с помощью AI-Quryltai в ходе разработки законопроекта, прошли проверку и дополнительную доработку депутатами-разработчиками», – отметила Динара Закиева.

 

#Казахстан #дети #соцсети #маркеплейс

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