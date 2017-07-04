В Казахстане изменились Правила дорожного движения
Президент Нурсултан Назарбаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", направленный на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ряд поправок направлен на устранение условий, способствующих коррупции, в частности, поправки предусматривают удорожание "красивых" номеров со следующего года, а также некоторые обязанности полицейского при остановке автомобиля. К примеру:
– на уровне закона будут закреплены обязанности полицейских после остановки транспорта незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные радара, если он использовался;
– расширен перечень престижных номеров, за выдачу которых будет взиматься повышенная плата;
– закрепляется право водителя на фото- и видеосъемку при остановке транспорта;
– в законе дано определение специальным мероприятиям правоохранительных и спецорганов, проведение которых дает основание для остановки транспорта;
– предусмотрена отмена требования об обязательной переэкзаменовке просроченного водительского удостоверения;
– снят запрет на перевозку пассажиров в ночное время нерегулярными автоперевозчиками;
– снят запрет на аэрографические рисунки на транспортных средствах;
– в целях профилактики пьянства за рулем предлагается лишать права управления транспортом на 3 года, как за вождение в нетрезвом состоянии, так и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
– снижается штраф за нарушение стоп-линии перед светофором с 5 до 3 МРП;
– исключается запрет покидать пассажирам транспорт в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения.
"До сегодняшнего дня эти обязанности содержались только в приказе министра внутренних дел и не всегда выполнялись. Законодательное урегулирование обязанностей сотрудников полиции в этом вопросе обеспечит их неукоснительное выполнение", – отметил ранее депутат Мажилиса Канат Мусин.
При этом он добавил, что поправки не затрагивают концепцию законопроекта.
Также Елбасы подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы", направленный на усиление правовой защиты сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащих при исполнении служебных обязанностей, гуманизацию уголовного законодательства, снижение санкций за правонарушения в предпринимательской среде и декриминализацию экономических составов, и подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года".