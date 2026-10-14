В Казахстане ликвидировали дропперские фермы онлайн-казино

Их выявили в нескольких регионах страны

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники АФМ пресекли деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино, сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте.

В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн теңге.

Еще одна трансграничная группа пресечена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, 4 автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.

В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей. Расследование продолжается, добавили в АФМ.