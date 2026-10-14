В Казахстане ликвидировали дропперские фермы онлайн-казино

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Их выявили в нескольких регионах страны 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники АФМ пресекли деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино, сообщает Kazpravda.kz 

Было установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте.

В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн теңге.

Еще одна трансграничная группа пресечена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, 4 автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.

В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей. Расследование продолжается, добавили в АФМ.

#ликвидация #онлайн-казино #дроп-сети

Популярное

Все
Не просто выслушать, а найти решение
«Барыс»: три победы и одна осечка
Ставка на передовые технологии
На кону – мировые пояса
Читать, размышлять, спорить
Доить, так с музыкой!
Наши школьники на высоте
Голос эпохи
Генассамблея World Tennis
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Указы Главы государства о Назначениях
Интеллектуальная система противодействия киберпреступности
Борец Айбек Айтбеков завоевал золотую медаль чемпионата мира U23
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Автодорожную отрасль ждут реформы: создана правительственная рабочая группа
Созидательный оптимизм как основа трансформации национального сознания
Новые возможности для региональных инициатив
Свыше 200 военных медиков готовят для Вооруженных сил Казахстана
Экономический горизонт возможностей
Таксиста в Астане арестовали за приставание к пассажирке
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
На встрече с Халық Қаһарманы
Распоряжение Главы государства о назначении
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Токаев назначил заместителя министра обороны
Тик и Так переехали в Семей
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Путепровод избавил водителей от ожидания
Более 300 новых объектов культуры: как изменилась культурная сфера Казахстана за семь лет
Страда выходит на финишную прямую
Цель – замещение импорта
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Лидер оступился, борьба обострилась
Тренды зернового рынка
Хранят традиции и верность долгу
Объединяя науку и технологии
Здоровая среда со школьной скамьи
Девятиэтажка пойдет под снос
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Президент объявил в стране общенациональный траур

Читайте также

Приставание к незнакомке обернулось арестом для иностранца …
Организатора концерта Кайрата Нуртаса задержали в Шымкенте
Более 46 тыс. жилых объектов проверили за четыре дня в Каза…
Иностранка пыталась провезти через Казахстан золото под сте…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]