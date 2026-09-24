В Казахстане могут изменить законодательство об эндаумент-фондах

Президент

Об этом сказал Президент, выступая сегодня на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, передает Kazpravda.kz 

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По словам Касым-Жомарта Токаева, Қазақстан Халық Кеңесі следует обсудить такую важную проблему, как практическое применение механизма государственно-частного партнерства.

«Потребуются изменения и в законодательство об эндаумент-фондах, чтобы открыть возможности долгосрочного финансирования проектов в сфере культуры и креативных индустрий», - сказал Глава государства.

Как отметил Президент, государство должно создать все условия для широкого участия граждан в общественной жизни страны, ведь большие перемены складываются из сотен тысяч малых дел.

«Именно так рождается новое качество нации и человеческого капитала», - подчеркнул он.

Напомним, 30 июня 2025 года Глава государства подписал закон «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)». Документом, в частности, предусматриваются механизмы по привлечению дополнительных средств для устойчивой финансовой поддержки объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала), инвестирования активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в соответствии с инвестиционной декларацией и законодательством РК.

#проекты #законодательство #фонды #Эндаумент

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