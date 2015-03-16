В Казахстане могут увеличить налоговые льготы для меценатов

Экономика
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Эльмира Киргеева
Увеличить налоговые послабления для предпринимателей в целях стимулирования благотворительной деятельности планируют в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В Мажилисе Парламента РК принят в работу проект Закона "О благотворительности, спонсорской и меценатской деятельности".

Как отметили в Национальной палате предпринимателей, развитие благотворительности в Казахстане находится не на должном уровне, об этом свидетельствуют международные рейтинги. Так, по данным Charity Aid Fondation (CAF), Казахстан за 2014 год занял 101-е место из 135 стран в мировом рейтинге благотворительности.

"В рамках этого законопроекта мы предложили предусмотреть налоговые стимулы и увеличить тот процент, который идет как налоговые послабления для предпринимателей, осуществляющих благотворительность, с 3 до 10. Также Национальная палата поднимает вопрос о развитии социального предпринимательства, создании эндаумент-фондов", – поделился заместитель председателя правления НПП РК Нуржан Альтаев в кулуарах заседания.

По его словам, в рамках механизма эндаумент-фонда предприниматель будет выделять средства на благотворительность единожды, а фонд в свою очередь будет работать с выделенными средствами, приносить доходы и использовать их для финансирования деятельности организации-бенефициара, то есть некоммерческой организации, осуществляющей образовательные, научные, управленческие, социальные, культурные либо иные общественно полезные функции.

"Сейчас как происходит: предприниматель в этом году выделил средства на благотворительность, потом к нему опять приходят и просят дать денег на благотворительность, – пояснил Альтаев. – Мы готовы первыми создать такой эндаумент-фонд и дальше работать. Все равно государство будет вынуждено брать эти деньги на решение каких-то социальных вопросов. Так зачем этот сложный механизм: брать эти деньги потом через поступления в бюджет, через тендеры направлять средства на социальные вещи, когда можно просто простимулировать самого предпринимателя, и сумма тех выделяемых средств будет намного больше, чем налог".

Напомним, в ходе обсуждения проекта в Алматы руководитель ОФ "Добровольное Общество "Милосердие" Аружан Саин также предложила использовать налоговое стимулирование для мотивации предпринимателей.

Вместе с тем отечественные предприниматели уже давно говорят об отсутствии понятия "легально осуществлять благотворительную деятельность". Поэтому им приходится скрывать этот вид помощи.

 "На сегодня субъекты бизнеса занимаются благотворительностью, однако многие скрывают это, так как государственные контрольно-надзорные органы не совсем доверяют предпринимателям. Понятия "легально осуществлять благотворительность" у нас нет. Добровольцы просят нас не говорить о том, кто профинансировал тот или иной проект", – говорил председатель Комитета социальной сферы и социального партнерства Национальной палаты предпринимателей РК Талгат Доскенов в ходе презентации проекта Национальной концепции корпоративной социальной ответственности (КСО) бизнеса в Казахстане.

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