В Казахстане на 7% снизилось число коррупционных преступлений в 2018 году

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото с сайта matiz-club.ru
В Казахстане за последние два года наблюдается устойчивое снижение количества коррупционных преступлений. За 11 месяцев текущего года число таких преступлений снизилось на 7%. Об этом на заседании специальной мониторинговой группы (СМГ) в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил глава ведомства Алик Шпекбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Казахстане коррупция связана в основном со сферой оказания услуг. В 2017 году число преступлений снизилось на 17 процентов, а за 11 месяцев текущего года еще на 7 процентов", – заявил Шпекбаев.

По его словам, большая часть госуслуг была переведена в электронный формат, что также позволило решать проблему по искоренению преступлений.

"73 процента услуг оказываются сегодня электронно, через "единое окно". Наша цель – на следующий год достичь 80 процентов, а к 2020 году – 90 процентов госуслуг будут оказываться в электронном формате", – сказал он.

В заключение Шпекбаев добавил, что во главу угла было поставлено такое направление как превенция, в основе которой лежит антикоррупционное просвещение, воспитание, обучение населения основам формирования антикоррупционного мировоззрения, культуры и невосприятия коррупции.

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