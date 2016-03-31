В Казахстане начинается весенняя призывная кампания

С завтрашнего дня в Казахстане стартует весенняя призывная кампания, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Нынешней весной в казахстанскую армию призовут порядка 30 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку, а также отчисленных из учебных заведений, не достигших 27 лет и не выслуживших в установленные сроки воинской службы по призыву.
"Каждая призывная кампания имеет свои особенности. Весной характерен призыв юношей, которые имеют среднее специальное и среднее образование. Так как сейчас в вооруженные силы и в другие войска поступают современное вооружение и военная техника, их нужно обслуживать, и чтобы выполнять функциональные задачи, нужны подготовленные специалисты. Во время подготовительной работы проводятся изучение призывников, предварительная медицинская комиссия. На основании этой работы формируются списки призывников", – подчеркнул заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК полковник Амантай Усербаев.
С января по март 2016 года по республике к призывным участкам было приписано около 100 тысяч граждан 1999 года рождения. Особое внимание было обращено на воспитанников детских домов, учащихся школ-интернатов для детей-сирот, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей, особенно для Кадетского корпуса Министерства обороны Республики Казахстан.
По собственному желанию поступить в военные учебные заведения Министерства обороны РК захотели порядка 2 000 человек, отметили в пресс-службе ведомства.