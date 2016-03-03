В Казахстане начинаются масштабные учения по ЧС

3–4 марта в РК состоятся республиканские командно-штабные учения "Көктем-2016", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"Мероприятия направлены на подготовку сил и средств системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводкового периода", – поясняется в сообщении.
В ходе подготовки и проведения учения планируется: определить степень готовности к наводнениям, совершенствование слаженности действий и взаимодействия при предупреждении и ликвидации ЧС всех служб, уточнение и корректировка паспортов безопасности территории и т.д.
Штаб руководства учений находится в Кокшетау.
В рамках "Көктем-2016" во всех регионах запланированы тактико-специальные учения с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты.