В Казахстане наградили победителей конкурса "Идеи, меняющие мир", передает Kazpravda.kz.
Целью конкурса стало выявление инновационных форм и способов изучения и использования идей и инициатив Президента Казахстана в образовательном процессе. В конкурсе приняли участие 54 преподавателя со всех регионов страны, которые представили методические разработки по книгам Нурсултана Назарбаева.
По итогам конкурса победителем стала Баян Тулебаева, учитель истории Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления из Павлодара. Почетные второе и третье места заняли учитель истории Казахстана НИШ из Уральска Арайлым Магзумова и Жанар Жургенбаева, учитель химии из республиканской военной школы-интерната им. Б. Момышулы в Алматы.
"Как учитель истории я хочу сказать, что для патриотического воспитания молодого поколения роль Лидера нации неоценима. Понятия "независимость" и "Нурсултан Назарбаев" – однозначные. Поэтому с получением независимости каждый народ хочет закрепить суверенитет своими поступками и делами. И в старших классах патриотизм выражается уже в действии, а не просто в эмоциях. Поэтому на уроках истории, на внеклассных мероприятиях мы всегда приводим в пример качества Елбасы", – поделилась победительница конкурса Баян Тулебаева.
Работы оценивались по 10-бальной системе по 6 критериям: соответствие целей и задач, новаторство, методологическая база, аспект учебно-образовательной и воспитательной работы, аспект прикладной работы, использование данных (методика использования).
В состав конкурсного жюри вошли: общественный деятель, почетный работник образования Сайраш Абишкызы, директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Жаныл Жонтаева, исполнительный продюсер телеканала "Бiлiм және мәдениет" Жанузак Мусапир, профессор кафедры социальной педагогики и самопознания ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Толкын Сламбекова, а также руководитель отдела информационной политики и коммуникаций Библиотеки Первого Президента РК – Лидера Нации Марат Абдикаримов.