В Казахстане намерены снизить скорость движения автобусов в населенных пунктах и на трассах

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото из открытых источников
В Казахстане планируют ввести ограничение скорости движения автобусов в населенных пунктов до 50 км/ч, а на загородных трассах - до 80 км/ч. Об этом на брифинге в Министерстве внутренних дел РК сообщил председатель Комитета административной полиции ведомства Максат Байболов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Министерство внутренних дел совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития разработали проект дорожной карты по повышению безопасности пассажирских перевозок. Проектом предусматривается ряд комплексных мер, в частности, введение ограничение скорости движения автобусов в населенных пунктов до 50 км/ч а на загородных трассах - до 80 км/ч. На сегодня максимальная скорость не должна превышать 60 км/ч в населенных пунктах, а на загородных трассах - не более 90 км/ч", – сообщил Байболов.

Кроме того, по его словам, планируется усиление квалификационных требований к водителям автобусов, а также запрет на переоборудование автобуса, так как данный вид транспортного средства является опасным.

"Проработка вопроса ограничения эксплуатации старых автобусов позволит обновить парк. На сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 90 тысяч таких автобусов", – заключил спикер.

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