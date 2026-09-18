В Казахстане намолотили более 16 млн тонн зерна

Дана Аменова
корреспондент

В Казахстане продолжается уборочная кампания. На сегодня убрано 72,5% площадей зерновых культур, намолочено 16,2 млн тонн зерна, при этом 74% поступившей на хранение мягкой пшеницы относится к третьему классу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: пресс-служба Правительства

Заседание оперативного штаба по вопросам проведения уборочной кампании прошло под председательством заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина. В ходе заседания рассмотрены темпы уборки, обеспеченность аграриев техникой, ГСМ и удобрениями, готовность зернохранилищ и транспортной инфраструктуры, а также формирование семенного фонда к посевной кампании 2027 года.

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова доложила о ходе кампании. В текущем году общая посевная площадь в стране составляет 24,2 млн га, из них 15,6 млн га приходится на зерновые и зернобобовые культуры. На сегодняшний день убрано 11,3 млн га, средняя урожайность составляет 14,2 ц/га.

Было убрано 1,5 млн га масличных культур. При средней урожайности 9,7 ц/га намолочено 1,4 млн тонн маслосемян. Собрано 2,7 млн тонн овощей, 1,9 млн тонн бахчевых культур и 1,9 млн тонн картофеля. В целом темпы уборки соответствуют уровню прошлого года. Для проведения весенне-полевых и уборочных работ аграриям обеспечено необходимое финансирование.

В рамках программы льготного кредитования профинансировано порядка 5,8 тыс. сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 664,4 млрд теңге.

Продолжается обновление сельскохозяйственной техники. По программе льготного лизинга заключено более 7,5 тыс. договоров на поставку около 8,6 тыс. единиц техники общей стоимостью 288,1 млрд теңге. С начала года по всем программам лизинга АО «КазАгроФинанс» заключены договоры на 353,9 млрд теңге, предусматривающие приобретение 10 774 единиц техники. Механизм раннего финансирования посевных работ 2027 года будет продолжен, прием заявок стартует 1 октября. 

Отдельное внимание уделено подготовке семенного фонда к посевной кампании 2027 года. По данным акиматов, засыпано 1,7 млн тонн семян, или 77% от потребности. Обеспеченность удобрениями на сегодняшний день составляет 87%. Заключено и отгружено 2,1 млн тонн при запланированном объеме.

Для проведения уборочной кампании  регионам выделена 401 тыс. тонн дизельного топлива. Для сушки зерновых и масличных культур еще 41,3 тыс. тонн. В уборочной кампании задействовано свыше 130 тыс. тракторов, 29 тыс. зерноуборочных комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.

С начала уборочной кампании на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 4,4 млн тонн зерна. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было принято 3,1 млн тонн.

Также на заседании оперштаба были рассмотрены вопросы транспортировки и реализации нового урожая. По данным КТЖ, за восемь месяцев перевезено 9,3 млн тонн зерна, что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, в том числе внутри страны – 2,1 млн тонн с ростом на 8%. 

С началом уборки нового урожая в августе зафиксирован рекордный объем перевозок – 1,157 млн тонн зерна, рост 35%. За январь–август экспортировано  7,1 млн тонн зерна, из них 4,8 млн тонн направлено в страны Центральной Азии (+37%), в том числе в Узбекистан – 3,6 млн тонн (+50%), Таджикистан – 998 тыс. тонн (+17%). В КНР перевезено 562 тысяч тонн, рост 34%.

По итогам заседания Серик Жумангарин поручил акиматам обеспечить своевременную приемку зерна нового урожая, при необходимости организовать круглосуточную работу зернохранилищ. АО «НК «Қазақстан темір жолы» - обеспечить необходимое число вагонов и бесперебойные перевозки  нового урожая.

По итогам заседания Серик Жумангарин поручил акиматам обеспечить своевременную приемку зерна нового урожая, при необходимости организовать круглосуточную работу зернохранилищ. АО «НК «Қазақстан темір жолы» – обеспечить необходимое число вагонов и бесперебойные перевозки нового урожая.

 

#Правительство #сельское хозяйство #пшеница #зерно

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