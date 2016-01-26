В Казахстане назвали птицу 2016 года

Домовый воробей выбран птицей 2016 года в Казахстане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.
Цель совместной с Союзом охраны птиц Казахстана акции – привлечение внимания населения к пернатым, заслуживающих особого внимания.
"Домовый воробей выбран символом 2016 года, чтобы напомнить о живущих рядом с нами птицах. Обычные птицы не должны стать редкими", – подчеркнули в РОО "Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК)".
Отметим, символ птицы года избирается ежегодно. В 2015 им стал – серпоклюв. Основные критерии, по которым определяется победитель акции, – птица должна быть неотъемлемой частью природы Казахстана, быть узнаваемой и доступной для наблюдения.
Как добавили орнитологи, воробей относится к оседлому виду птиц. Их численность за последние 15 лет значительно сократилась.
"Воробьи – мелкие подвижные птицы, которые приспособились к жизни рядом с человеком. Почти каждый может узнать воробья. Но мы почти не обращаем на них внимания, наверное, именно потому, что привыкли к их присутствию. Они гнездятся в дуплах деревьев, в гнездах хищных птиц, под крышами домов и в других пустотах", – резюмировали ученые.