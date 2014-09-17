Общество
В Казахстане не исключают возможность госпомощи молодым семьям с ипотекой
Эльмира Киргеева
Возможность государственной помощи молодым семьям с ипотекой не исключил депутат Сената Парламента Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz. В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций Анатолий Башмаков констатировал, что в настоящее время это невозможно, однако вероятность претворения идеи в будущем существует. 

"Сейчас обсуждаются проблемы молодых семей. К примеру, если родился ребенок, государству предлагается компенсировать 25% кредита или ипотеки, которую взяла на себя молодая семья. Для того, чтобы дать возможность молодому человеку подумать о 2-м ребенке. Тогда предлагается, чтобы государство еще 25% взяло на себя. Такой возможности на сегодня нет, но она есть в перспективе", – пояснил Анатолий Башмаков.

Он уточнил, что это пока только идея, депутаты ее пока лишь "обдумывают". "Следует просчитать возможности бюджета. Я считаю, что так делать нужно. Это будет не сегодня и даже, возможно, не завтра, но мы обсуждаем, и это уже хорошо. Мои коллеги, думаю, меня поддержат. Мы можем написать запрос на имя Премьер-Министра", – добавил сенатор, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах.

Семья – самая большая ценность в жизни любого человека, убежден депутат. Это – начало начал, отметил Башмаков и подчеркнул важность развития института. Ранее сообщалось о том, что итоги конкурса "Мерейлі отбасы" будут объявлены 19 сентября.  

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