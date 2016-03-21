​В Казахстане не в первый раз

Мой опыт подтверж­дает, что казахстанцы единодушно поддерживают действующего Президента. А Казах­стан я назвал бы самым успешным государством по сравнению с другими странами постсоветского пространства.

За день работы на выборах в качестве наблюдателя никаких особых замечаний у меня не возникло. Добавлю, я воспользовался своим правом наблюдателя и проверил избирательные бюллетени. И тоже никаких нарушений не обнаружил. Единственное происшествие случилось с человеком, который недавно переехал в ­Алматы, и его не успели включить в список избирателей. Приятно было видеть, как председатель избирательного участка оперативно решила вопрос. И избиратель исполнил свой гражданский долг.

Состоявшиеся выборы чрезвычайно важны. В первую очередь потому, что в вашей стране происходят коренные изменения в развитии. Непростые задачи модернизации требуют новых молодых кадров с новым мышлением. Я солидарен с вашим Президентом, поскольку в Вашингтоне я преподаю в Католическом университете и знаю, насколько важны молодые специа­листы.