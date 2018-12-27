В Казахстане нерационально используют рабочее пространство для госслужащих – АДГСПК

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Директор департамента государственных услуг Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Ильдар Уйсумбаев заявил, что 382 тысячи квадратных метров площади были нерационально использованы в государственных органах. По его словам, если оптимизировать их, то экономия составит порядка одного миллиарда тенге ежегодно, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Есть утвержденные правила и нормы размещения государственного аппарата в госорганах. То есть, у руководителя должен быть кабинет 20 квадратных метров, приемная - 10, у каждого сотрудника - 7. Итого по Казахстану было выявлено 382 тысячи квадратных метров площади, которые были излишне в государственных органах. При этом можно было бы оптимизировать площади, и вот из этих 382 тысяч квадратных метров оптимизации или сокращению подлежат 163 тысячи квадратных метров. Так вот, если эти площади оптимизировать, соединить, то тогда экономия может быть порядка одного миллиарда тенге ежегодно", – сказал Уйсумбаев на брифинге в АДГСПК РК.
По его словам, больше всего нарушений было выявлено в Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.
"С 5 октября у нас было поручение, и с этого периода мы работали два месяца. Проинвентаризировали порядка 7,5 тысяч госучреждений. Были гостиничные номера в западном Казахстане в Акжарском районе. Там у аппарата акима сотрудники сидят не по положенным нормам, и есть потребность в порядка 30 квадратных метрах. Они же 41 квадратный метр переоборудовали на четыре гостиничных номера. Нерациональное использование", – подметил он.
Уйсумбаев также добавил, что это был не бизнес, но после проведения инвентаризации все эти четыре номера были переоборудованы для помещения.
"У нас цель не стояла наказать. Мы эту работу проводили совместно с местными исполнительными органами", – резюмировал спикер.