В Казахстане нет джентльменов – Азамат и Антон

Корреспондент Kazpravda.kz побывал в гостях у радиоведущих шоу "Лига Джентльменов" на Orda FM – Азамата Имашева и Антона Зыкина.
Участники известного и успешного тандема рассказали, что с их приходом на радио слушатели порой стали забывать название станции и ассоциировали FM-волну с ними. Кроме того, Азамату и Антону удалось сломать стереотип о радиоведущих, как о самых "запущенных" медийных людях. Шоумены признались, что мало поймать свою волну, сложнее и важнее на ней удержаться.
Настоящие, искренние и открытые Азамат и Антон получают порцию положительных эмоции в свой адрес от слушателей. Как признались ребята, бывают случаи, когда люди благодарят их за эфиры и просят поднимать важные для общества темы с целью воспитания подрастающего поколения.
Предлагаем вашему вниманию видеоинтервью интроверта Азамата и экстраверта Антона. Добавим от редакции Kazpravda.kz, что этот тандем создан на основе крепкой мужской дружбы не во имя бизнес-проекта, а вопреки.