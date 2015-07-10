В Казахстане обанкротилась еще одна турфирма

Новый туристический скандал назревает в Казахстане. На этот раз обманутыми оказались около ста клиентов карагандинской компании "Фараон", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА AlmatyNews.
Как стало известно, фирма работала около пяти лет. Последние два года у компании начались финансовые затруднения. Чтобы закрепиться на рынке, "Фараон" работал в убыток, перекупая туристические пакеты и предлагая их клиентам по более низкой цене. При этом оплата принималась наличными средствами.
На сегодня около ста человек, оплативших свой отдых по различным направлениям, не смогли вылететь из страны. Офис компании "Фараон" закрылся, руководство попыталось скрыться.
"Туристы не вылетели, руководство сбежало с деньгами. Дали ориентировку, и, по всей видимости, руководителя уже задержала полиция в Караганде. Очень сильно они демпинговали цены. Вина самих туристов тоже есть, потому что отели, которые стоят очень дорого, продавались за копейки", – сообщила директор Ассоциации туристских агентств Казахстана Асель Нуркебаева.