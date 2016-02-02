В Казахстане объявлен конкурс на товарный знак для отечественных экопродуктов

Министерство сельского хозяйства объявляет конкурс на разработку национального знака соответствия органической (экологически чистой) продукции, передает Kazpravda.kz
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"Целью национального знака соответствия органической продукции (продукция, изготовленная без использования либо с меньшим использованием синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов) является информирование населения о том, что органическая продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области производства органической продукции", – уточнили в МСХ.
Основные требования к национальному знаку соответствия органической продукции:
1) должен ассоциироваться с экологически чистым сельским хозяйством;
2) учитывая, что органическая продукция будет экспортоориентирована, обозначение должно ассоциироваться с Республикой Казахстан и содержать логотипы на иностранном языке;
3) не дублировать зарегистрированные товарные знаки и логотипы;
4) быть легко узнаваемым;
5) вызывать положительные эмоции.
Для определения победителя будет создана конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители Министерства сельского хозяйства, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", а также производителей органической продукции.
Следует отметить, что вознаграждение в виде денежных средств не предусмотрено, информация о победителе конкурса будет размещена в средствах массовой информации, а также отмечена благодарственным письмом главы Минсельхоза.
Заявки для участия в конкурсе представляются по адресу: 010000, г. Астана, ул. Кенесары, 36, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, тел. +7 (7172) 55-58-60 или на электронный адрес [email protected]
, срок окончания приема заявок 29 февраля 2016 года.