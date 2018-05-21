В Казахстане одна из самых низких цен на бензин в мире – Бозумбаев

Экономика
Лаура Тусупбекова
Фото kazpravda.kz
Министр энергетики  РК Канат Бозумбаев считает, что в Казахстане одна из самых низких цен на бензин. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Для сравнения позвольте привести рейтинг международного агентства Global petrol prices по ценам на нефтепродукты среди 167 стран мира. Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства, которое сравнивает цены ежемесячно. По стоимости бензина Казахстан занимает 12 позицию с конца, по дизтопливу – 14 место", – сказал он.

Бозумбаев отметил, что лишь немногим странам Казахстан уступает в цене на бензин. 

"Дешевле, чем у нас, бензин продается только в 11 странах мира из 167. Среди них Венесуэла, Иран, Кувейт, Туркменистан", – подчеркнул он.

Министр отметил, что не всегда статус страны в качестве нефтедобывающей обеспечивает низкие цены на бензин.

"Бензин дороже, чем наш, в таких нефтедобывающих странах, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, США, Россия, Азербайджан. Этот рейтинг формируется ежемесячно международным независимым агентством", – сказал глава Минэнерго.

Популярное

Все
Казахстанцы завоевали 16 медалей на ЧА по боксу в Узбекистане
Казахстан направил гуманитарную помощь Ирану
Токаев поблагодарил жителей Туркестана после неформального саммита ОТГ
Мировые лидеры поздравляют Токаева с днем рождения
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Подростка с признаками горной болезни эвакуировали в Алматы
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечают в Казахстане
Балкон загорелся в многоэтажке Актобе
Спецавтобусы запустят к месту проведения фестиваля с участием мировых звезд в Астане
Лодочник едва не утонул на Самаркандском водохранилище в Темиртау
Незаконную добычу и перевозку инертных материалов пресекли в области Жетісу
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
PGL Astana 2026: международный турнир за два дня посетили почти 16 тысяч зрителей
Масштабный технологический фестиваль для сельских школьников впервые прошел в области Абай
Стало плохо в горах: пожилого туриста экстренно эвакуировали в Алматы
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
День матерей отмечают в Казахстане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Умные очки для слабовидящих
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области

Читайте также

Индия ввела запрет на экспорт сахара до осени этого года
Турция вошла в топ-5 стран - партнёров по товарообороту Каз…
Экономика демонстрирует разнонаправленную динамику
ВВП Казахстана на душу населения превысил 17 тысяч долларов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]