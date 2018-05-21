В Казахстане одна из самых низких цен на бензин в мире – Бозумбаев

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев считает, что в Казахстане одна из самых низких цен на бензин. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Для сравнения позвольте привести рейтинг международного агентства Global petrol prices по ценам на нефтепродукты среди 167 стран мира. Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства, которое сравнивает цены ежемесячно. По стоимости бензина Казахстан занимает 12 позицию с конца, по дизтопливу – 14 место", – сказал он.
Бозумбаев отметил, что лишь немногим странам Казахстан уступает в цене на бензин.
"Дешевле, чем у нас, бензин продается только в 11 странах мира из 167. Среди них Венесуэла, Иран, Кувейт, Туркменистан", – подчеркнул он.
Министр отметил, что не всегда статус страны в качестве нефтедобывающей обеспечивает низкие цены на бензин.
"Бензин дороже, чем наш, в таких нефтедобывающих странах, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, США, Россия, Азербайджан. Этот рейтинг формируется ежемесячно международным независимым агентством", – сказал глава Минэнерго.