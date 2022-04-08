В рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данного в ходе расширенного заседания Правительства в феврале текущего года, сформирован единый пул реализуемых инвестиционных проектов в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Правительством проработан пул инвестиционных проектов, в которые включены проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов.

В пул включены проекты субъектов предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов на разных стадиях их реализации стоимостью от 500 млн тенге в несырьевых секторах.

Пул состоит из 761 проекта инвесторов из более чем 30 стран мира на общую сумму порядка 24,14 трлн тенге и предполагает создание свыше 108 тысяч рабочих мест.

Полный список проектов опубликован и доступен на официальных сайтах Министерства иностранных дел, Министерства национальной экономики, АО «НК «KAZAKH INVEST» и МФЦА.

Кроме того, в разрезе отраслей проекты опубликованы на сайтах профильных министерств, в разрезе регионов — на сайтах акиматов городов и областей.

В рамках опубликованной информации представлены такие данные как: наименование проекта, страна инвестора, даты начала реализации и предполагаемого ввода в эксплуатацию, регион, ответственный государственный орган, сумма инвестиций и количество рабочих мест.

Информация по проектам может обновляться на ежеквартальной основе ввиду развития проектов на разных стадиях.