В Казахстане открыли неизвестный науке вид ночной бабочки

Экология

Неизвестный ранее вид ночной бабочки получил название Scythobrya kozybayevi в честь академика Манаша Козыбаева

Фото: Институт зоологии Казахстана

В горах Аркалы на востоке Казахстана обнаружили новый для науки вид ночной бабочки, получивший название Scythobrya kozybayevi. Научное описание находки опубликовано 12 ноября 2026 года в международном журнале Entomological Studies, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Институте зоологии Казахстана, открытие стало результатом совместной работы казахстанского энтомолога Сергея Титова и британского исследователя Антона Волынкина.

Сергей Титов представляет Институт зоологии и Павлодарский университет имени Алькея Маргулана, а Антон Волынкин — британскую научную организацию African Natural History Research Trust.

Обнаруженная бабочка относится к семейству совок (Noctuidae). Это небольшое ночное насекомое с графитово-серыми передними крыльями и тонкими охристыми линиями. Пока новый вид известен только из гор Аркалы, расположенных к югу от Саура-Тарбагатая.

Примечательно, что первые экземпляры бабочки ученые собрали еще в июне 2013 года в ущелье Бакалы. Первоначально их предположительно отнесли к уже известному виду. Однако дальнейшее изучение строения насекомых и сравнение с родственными видами показали, что речь идет о ранее не описанной бабочке.

«За несколькими строками описания нового вида стоят годы, отделяющие полевую находку от её научного признания. Экземпляры были собраны в ущелье Бакалы в июне 2013 года. Первоначально их предположительно отнесли к уже известному виду. Однако детальное изучение морфологии и сравнение с родственными бабочками показали, что перед исследователями самостоятельный, ранее неизвестный науке вид», — сообщили в Институте зоологии Казахстана.

Новый вид получил название Scythobrya kozybayevi в честь академика Манаша Козыбаева (1931–2002), внесшего значительный вклад в развитие исторической науки Казахстана. Открытие приурочено к 95-летию со дня его рождения, которое отмечается 16 ноября.

По словам ученых, подобные находки показывают, насколько важны научные коллекции и многолетние исследования биоразнообразия. Даже спустя десятилетия после сбора образцов специалисты могут обнаружить среди них неизвестные ранее виды.

При этом распространение Scythobrya kozybayevi пока остается малоизученным. Исследователям предстоит установить, встречается ли бабочка за пределами гор Аркалы, с какими растениями связана и нуждаются ли места ее обитания в особой охране.

#ученые #бабочка #новый вид

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