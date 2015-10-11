В Казахстане открылись участки для голосования на выборах президента Беларуси

Политика
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Ксения Воронина
Фото ©Kazpravda
В 08.00 в Казахстане открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Республики Беларусь передает Kazpravda.kz.

Места для волеизъявления белорусских граждан организованы в Астане, Алматы, Караганде и Павлодаре. Голосование в РК будет проходить до 20.00 по времени Астаны.

"10 избирателей проголосовалидосрочно, это около 4,5% об общего списка зарегистрированных – 220 человек. В Астане зарегистрировано 30% от всего количества избирателей. Рекордное число граждан Беларуси мы ожидаем на избирательном участке в Караганде – 108 человек", – сообщил корреспонденту Kazpravda.kz  председатель участковой комиссии по выборам президента Республики Беларусь Дмитрий Зорин.

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Как отметил Дмитрий Зорин, который также является советником посла РБ по политическим вопросам, специфика и особенность выборов в Беларуси в этом году состоит в том, что значительно активизировались интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

"Республика Беларусь имеет ясную и четкую позицию в рамках интеграционного процесса. Хочу отметить, что накануне президентских выборов поступило много звонков от граждан и Беларуси и Казахстана, которые интересовались вопросами гражданства, трудоустройства и упрощенных условий пребывания граждан на территории стран Евразийского экономического союза", – рассказал он.

Второй особенностью, по словам советника главы дипломатической миссии, является увеличение миграционных потоков внутри ЕАЭС.

"Данный факт несколько усложнил нахождение и определение места жительства граждан при формировании списков избирателей", –  добавил Зорин. 

Также от лица посольства РБ Дмитрий Зорин поблагодарил Центральную избирательную комиссию РК,  Ассамблею народа Казахстана и МВД РК за оказанное содействие.

"В распоряжение участковой комиссии выделено необходимое количество ящиков для голосования и кабинок для обеспечения тайного голосования. Предоставлены помещения в Домах дружбы в Алматы и Павлодаре. Предприняты меры по обеспечению безопасности участка для голосования. Выделена карета скорой помощи", – прокомментировал советник посла.

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Как сообщили сами избиратели, голосование проходит в спокойной обстановке. 

"На участке все хорошо организовано, ждем своей очереди. Я являюсь сотрудником буровой компании. От организации был предоставлен трансфер, мы  приехали все вместе в составе более 40 человек", – поделился гражданин РБ.  

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Также граждане РБ отмечают, что информация о кандидатах была доведена до сведения в полной мере. Согласно проведенному опросу корреспондентами Kazpravda.kz, фаворитами среди кандидатов являются действующий президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич.

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Напомним, что на пост президента Беларуси претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Сергея Гайдукевич,  активистка кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич и председатель Белорусской патриотической партии, верховный атаман РОО "Белорусское казачество" Николай Улахович.

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