В Казахстане открылось 305-е подразделение «Ауыл құтқарушылары»

Чрезвычайные ситуации

Новое подразделение обеспечит противопожарную защиту пяти населённых пунктов, где проживают более двух тысяч человек

Фото: МЧС

В селе Асенкритовка района Беимбета Майлина Костанайской области открыли новый пожарный пост в рамках программы «Ауыл құтқарушылары», передает Kazpravda.kz.

В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. Новый пост стал 305-м добровольным противопожарным формированием в Казахстане.

Подразделение расположено в 21 километре от районного центра — села Айет. Оно будет обеспечивать противопожарную защиту пяти населённых пунктов с общей численностью населения более двух тысяч человек.

«Добровольные пожарные будут нести круглосуточное дежурство, обеспечивая постоянную готовность к выезду на вызовы и оказанию помощи населению до прибытия профессиональных подразделений», — сообщили в МЧС.

Для нового поста оборудовали ангар для пожарного автомобиля, пункт связи, комнату отдыха, кухню и бытовые помещения. Министерство передало подразделению пожарную машину.

#спасатели #МЧС #пожарные

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