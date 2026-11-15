322-е добровольное противопожарное формирование открылось в Казахстане

Фото: МЧС

В Карагандинской области открылся новый добровольный пожарный пост. Он расположен в селе Жанатоган Каркаралинского района и будет обслуживать два отдаленных населенных пункта, где проживают более 600 человек, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, подразделение стало 322-м добровольным противопожарным формированием, созданным в Казахстане по программе «Ауыл құтқарушылары».

Новый пост оборудован всем необходимым для круглосуточного дежурства. В распоряжении добровольных пожарных есть специальный автомобиль, средства связи, противопожарное оборудование и защитная одежда.

Открытие подразделения позволит сократить время прибытия пожарных к месту происшествия. Это особенно важно для сел, расположенных на значительном расстоянии от районного центра, где своевременная помощь может сыграть решающую роль в спасении людей и имущества.

«Новый пожарный пост позволит обеспечить безопасность двух населённых пунктов, расположенных вдали от районного центра, с общей численностью населения более 600 человек. Его открытие повысит уровень защищённости сельских жителей и расширит возможности оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации», — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве добавили, что новое подразделение будет не только выезжать на пожары, но и заниматься профилактикой чрезвычайных ситуаций среди местных жителей.