322-е добровольное противопожарное формирование открылось в Казахстане

Чрезвычайные ситуации

Пожарный пост открылся в селе Жанатоган Каркаралинского района

Фото: МЧС

В Карагандинской области открылся новый добровольный пожарный пост. Он расположен в селе Жанатоган Каркаралинского района и будет обслуживать два отдаленных населенных пункта, где проживают более 600 человек, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, подразделение стало 322-м добровольным противопожарным формированием, созданным в Казахстане по программе «Ауыл құтқарушылары».

Новый пост оборудован всем необходимым для круглосуточного дежурства. В распоряжении добровольных пожарных есть специальный автомобиль, средства связи, противопожарное оборудование и защитная одежда.

Открытие подразделения позволит сократить время прибытия пожарных к месту происшествия. Это особенно важно для сел, расположенных на значительном расстоянии от районного центра, где своевременная помощь может сыграть решающую роль в спасении людей и имущества.

«Новый пожарный пост позволит обеспечить безопасность двух населённых пунктов, расположенных вдали от районного центра, с общей численностью населения более 600 человек. Его открытие повысит уровень защищённости сельских жителей и расширит возможности оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации», — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве добавили, что новое подразделение будет не только выезжать на пожары, но и заниматься профилактикой чрезвычайных ситуаций среди местных жителей.

#спасатели #пожарные #депо

Популярное

Все
В Минтранспорта ответили на слухи о запрете детских колясок в автобусах
Гололед, осадки и туман: МЧС предупредило казахстанцев об опасной погоде
В аэропорту Алматы открыли обновленный терминал внутренних рейсов
Более 9 тысяч кандидатов претендуют на места в маслихатах Казахстана
От кибербезопасности до беспилотников: чему научились солдаты по проекту Sarbaz+
Деньги за регистрацию WhatsApp: о новой уловке мошенников предупредили в МВД
Эксперт усомнился в историческом образе Жумабека Ташенова как защитника казахских земель
Казахстанских аналитиков обучили взаимодействию со СМИ
В Казахстане открыли неизвестный науке вид ночной бабочки
322-е добровольное противопожарное формирование открылось в Казахстане
В Астане представили уникальный для ЦА комплекс лечения онкозаболеваний
Экспорт алюминия и стали: Казахстан готовится к новым требованиям Евросоюза
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
В Кокшетау начали строить театр
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Штраф до 86 тысяч тенге: полиция Астаны предупредила водителей
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши
Фотоловушки запечатлели жизнь диких животных в заповеднике Аксу-Жабаглы
В Алматы обновили одну из старейших сейсмологических станций
Казахстан и МСЭ договорились о подготовке специалистов в сфере ИИ
За мат в прямом эфире TikTok житель Астаны получил 10 суток ареста
В поддержку единства и государственного языка
Казахстанские параспортсмены завоевали «золото» и «серебро» на Кубке мира по бочча
В Алматы ожидаются дождь и мокрый снег
Послание Президента: новые ориентиры социальной политики обсудили в Шымкенте
Новые трамплины и ледовую арену построят в Щучинске
Два казахстанских исторических памятника включили в реестр ЮНЕСКО «Память мира»
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Закон Республики Казахстан О ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Четверг со вкусом минтая
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Вице-премьер Бозумбаев проверил готовность Алматы к землетрясениям
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Профессиональный праздник спасателей отмечают в Казахстане

Читайте также

Двух молодых туристов спасли в горах Алматинской области
В Алматы обновили одну из старейших сейсмологических станций
Турсынбек Кабатов и Nazima поддержали акцию МЧС
В горах Алматы спасатели помогли заблудившемуся туристу из …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]