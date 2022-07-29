Общество
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Рустам Алмазов

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По итогам прошлого года зафиксирован рекордный показатель количества внутренних туристов, который составил 6,9 млн человек, что выше допандемийного периода. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев во время совещания в Правительстве.

По информации Ержана Еркинбаева, растет количество посетителей туристских дестинаций. Так, количество посетителей Щучинско-Боровской курортной зоны за 7 месяцев текущего года выросло почти в два раза, составив около 550 тыс. человек. По прогнозам, еще 1 млн туристов посетят зону до конца года.

Количество посещений таких объектов, как «Шымбулак», в рамках летнего сезона увеличилось на более чем 50%, составив около 240 тыс. человек.

В целом вырос показатель посетителей национальных парков. По итогам полугодия наблюдается рост количества посетителей на 50%. Согласно прогнозам, в нынешнем году национальные парки страны посетят еще около 2 млн человек.

«Согласно статистическим данным eQonaq, еженедельно в Казахстан прибывают не менее 11 тыс. иностранных туристов. Лидерами по регистрации иностранцев в мес­тах размещения являются города Алматы и Нур-Султан, а также Мангистауская область. Прирост с марта текущего года составил 136%», – рассказал вице-министр.

Рост количества иностранных посетителей напрямую связан с восстановлением международных авиасообщений, возобновлением безвизового режима и его либерализацией.

Также в рамках совещания Ержан Еркинбаев проинформировал о проделанной работе в части создания и развития мягкой инфраструктуры, безо­пасности и сервиса.

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