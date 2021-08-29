В Казахстане отмечают 30 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона
В Семее почтили минутой молчания память жертв ядерных испытаний и погибших при взрывах в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Восточно-Казахстанской области.
30 лет назад Указом Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Это был один из самых крупных полигонов времен СССР. С 1949 года на нем произвели не менее 468 испытаний, в ходе которых на земле, под землей и в воздухе было взорвано 616 ядерных устройств. Последний взрыв прогремел 19 августа 1989 года. Тогда же было создано уникальное движение «Невада - Семипалатинск», которое объединило жертв ядерных испытаний по всему миру.
Сегодня в городе Семей у монумента «Сильнее смерти» состоялся митинг, в ходе которого активисты движения и представители общественности возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания память жертв ядерного полигона и погибших в недавней трагедии в Байзакском районе Жамбылской области.
В мероприятии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, который отметил, что беспрецедентное решение Елбасы о закрытии ядерного испытательного полигона является инициативой мирового масштаба и ознаменовало собой начало новой эпохи – эпохи «мирного атома».
«Это был важнейший шаг в начале становления нашей страны. Исторический указ и последовавшее за ним закрытие ядерного полигона в Семипалатинске является одним из самых важных событий, связанных с провозглашением независимости. На полигоне больше не гремят взрывы, но жизнь на нем продолжается и даёт широчайшее поле возможностей для использования энергии атома в мирных целях», - подчеркнул он.
Руководитель региона отметил, что сегодня в Национальном ядерном центре Курчатова, который работает на базе закрытого полигона, проводятся исследования совсем другого характера – его ученые реализовали ряд перспективных и, главное, полезных проектов, которые не имеют никакого отношения к военной и оборонной промышленности. Кроме того, в 2008 году здесь начаты работы по созданию сооружений инженерной защиты для
предотвращения доступа населения и скота на наиболее загрязнённые участки полигона.