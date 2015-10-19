В Казахстане отмечают День спасателя

С момента обретения независимости Казахстан укрепил партнерские отношения на двусторонней основе со странами ближнего и дальнего зарубежья и динамично развивает взаимодействие с такими международными организациями, как СНГ, ШОС, ОДКБ, ООН, НАТО по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Именно Казахстан стал одним из первых членов Азиатского центра по сокращению бедствий и Международной организации гражданской обороны из стран Центральной Азии. В период 1997–2000 годов медалей этой международной организации были удостоены 10 сотрудников Агентства РК по чрезвычайным ситуациям: это специалисты-спасатели, пожарные, водолазы, офицеры воинских частей гражданской обороны.
За эти годы чрезвычайное ведомство создало прочную правовую базу для развития сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с различными странами и международными организациями и выступило разработчиком 24 международных соглашений.
Кроме того, Казахстан выступил инициатором создания в Алматы Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, который обеспечит эффективный механизм смягчения рисков чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий во всем Центрально-Азиатском регионе.
Добавим, что спасатели Комитета по ЧС принимают участие в международных соревнованиях и учениях, где показывают истинный мастер-класс. На учениях, сборах, соревнованиях совершенствуются профессиональная подготовка, практические навыки, происходит обмен опытом ведения поисково-спасательных работ в различных условиях. Это международные учения спасательных служб государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, совместные учения спасательных подразделений государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Всего за 20-летний период в международных мероприятиях на полигоне участвовали спасатели из 14 стран. Впервые в 2015 году в международном сборе-семинаре "Казспас" соревновались юные спасатели из всех регионов нашей страны.
В честь праздника сегодня, 19 октября, в рамках празднования 20-летия службы Гражданской защиты РК Комитетом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан будут проведены праздничные мероприятия.
В 15.30 перед зданием Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Куанышбаева будет проведена выставка современной спасательной техники. Также в концертном зале Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Куанышбаева состоятся торжественное вручение наград ветеранам и сотрудникам Комитета по ЧС МВД РК и праздничный концерт.
Напомним, на нашем сайте можете ознакомиться с эксклюзивным интервью заместителя МВД РК Владимира Божко, подробно рассказавшего о том, что было сделано службой ЧС за прошедшие два десятилетия.