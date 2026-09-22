В Казахстане отмечен рост объема услуг почтовой и курьерской деятельности

Объемы услуг почтовой и курьерской деятельности выросли на 1,1%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС
За январь-август 2026 года в Казахстане объем оказанных услуг почтовой и курьерской деятельности составил 57,2 млрд теңге, увеличившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Из общего объема 13,4 млрд теңге приходится на услуги, оказанные населению.
В региональном разрезе наибольшая доля объема почтовых и курьерских услуг приходится на город Алматы – 58,7%, город Астана – 13,2% и Карагандинскую область – 3,2%.
В сельской местности за январь-август 2026 года объем оказанных услуг составил 2,0 млрд теңге.
Наибольший объем почтовых и курьерских услуг зафиксирован в городе Алматы – 33,6 млрд теңге. Далее следуют город Астана – 7,6 млрд теңге и Карагандинская область – 1,8 млрд теңге.
К основным видам услуг в сфере почтовой и курьерской деятельности относятся прием, обработка, перевозка и доставка почтовых и специальных отправлений, включая посылки, бандероли и письменную корреспонденцию, а также курьерская доставка.
Объем услуг почтовой и курьерской деятельности
млн. теңге
|
Объем услуг почтовой и курьерской деятельности за январь-август 2026г.
|
из них
|
Объем услуг почтовой и курьерской деятельности за январь-август 2025г.
|
из них
|
оказанные населению
|
оказанные населению
|
Республика Казахстан
|
57204,1
|
13421,1
|
56578,1
|
13555,7
|
Абай
|
464,6
|
223,1
|
468,1
|
242,6
|
Акмолинская
|
823,5
|
273,1
|
905,0
|
336,4
|
Актюбинская
|
1 248,4
|
543,9
|
1 158,5
|
483,4
|
Алматинская
|
1 428,6
|
531,7
|
865,1
|
378,3
|
Атырауская
|
634,5
|
347,5
|
696,2
|
289,3
|
Западно-Казахстанская
|
752,3
|
336,0
|
804,1
|
373,7
|
Жамбылская
|
937,3
|
680,3
|
852,2
|
599,2
|
Жетісу
|
596,9
|
180,5
|
484,8
|
167,7
|
Карагандинская
|
1 817,6
|
1 051,0
|
1 917,6
|
1 073,7
|
Костанайская
|
1 148,6
|
613,1
|
1 251,4
|
670,2
|
Кызылординская
|
745,3
|
93,5
|
577,5
|
93,2
|
Мангистауская
|
690,8
|
274,1
|
737,8
|
290,1
|
Павлодарская
|
876,5
|
295,9
|
951,0
|
342,0
|
Северо-Казахстанская
|
794,6
|
367,2
|
870,1
|
358,8
|
Туркестанская
|
971,8
|
445,7
|
778,0
|
371,0
|
Ұлытау
|
126,9
|
25,4
|
114,1
|
26,6
|
Восточно-Казахстанская
|
1 065,7
|
475,1
|
1 100,6
|
460,2
|
г. Астана
|
7 563,7
|
1 598,2
|
7 742,3
|
1 543,3
|
г. Алматы
|
33 591,0
|
4 680,9
|
33 331,1
|
5 091,3
|
г. Шымкент
|
925,4
|
385,5
|
972,6
|
364,9