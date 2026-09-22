В Казахстане отмечен рост объема услуг почтовой и курьерской деятельности

Компании и Рынки
Айман Аманжолова
корреспондент

Объемы услуг почтовой и курьерской деятельности выросли на 1,1%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

За январь-август 2026 года в Казахстане объем оказанных услуг почтовой и курьерской деятельности составил 57,2 млрд теңге, увеличившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Из общего объема 13,4 млрд теңге приходится на услуги, оказанные населению.

В региональном разрезе наибольшая доля объема почтовых и курьерских услуг приходится на город Алматы – 58,7%, город Астана – 13,2% и Карагандинскую область – 3,2%.

В сельской местности за январь-август 2026 года объем оказанных услуг составил 2,0 млрд теңге.

Наибольший объем почтовых и курьерских услуг зафиксирован в городе Алматы – 33,6 млрд теңге. Далее следуют город Астана – 7,6 млрд теңге и Карагандинская область – 1,8 млрд теңге.

К основным видам услуг в сфере почтовой и курьерской деятельности относятся прием, обработка, перевозка и доставка почтовых и специальных отправлений, включая посылки, бандероли и письменную корреспонденцию, а также курьерская доставка.

Объем услуг почтовой и курьерской деятельности

млн. теңге

 

Объем услуг почтовой и курьерской деятельности за январь-август 2026г.

из них

Объем услуг почтовой и курьерской деятельности за январь-август 2025г.

из них

оказанные населению

оказанные населению

Республика Казахстан

57204,1

13421,1

56578,1

13555,7

Абай

464,6

223,1

468,1

242,6

Акмолинская

823,5

273,1

905,0

336,4

Актюбинская

1 248,4

543,9

1 158,5

483,4

Алматинская

1 428,6

531,7

865,1

378,3

Атырауская

634,5

347,5

696,2

289,3

Западно-Казахстанская

752,3

336,0

804,1

373,7

Жамбылская

937,3

680,3

852,2

599,2

Жетісу

596,9

180,5

484,8

167,7

Карагандинская

1 817,6

1 051,0

1 917,6

1 073,7

Костанайская

1 148,6

613,1

1 251,4

670,2

Кызылординская

745,3

93,5

577,5

93,2

Мангистауская

690,8

274,1

737,8

290,1

Павлодарская

876,5

295,9

951,0

342,0

Северо-Казахстанская

794,6

367,2

870,1

358,8

Туркестанская

971,8

445,7

778,0

371,0

Ұлытау

126,9

25,4

114,1

26,6

Восточно-Казахстанская

1 065,7

475,1

1 100,6

460,2

г. Астана

7 563,7

1 598,2

7 742,3

1 543,3

г. Алматы

33 591,0

4 680,9

33 331,1

5 091,3

г. Шымкент

925,4

385,5

972,6

364,9

 

#Казахстан #курьер #посылка #почта

Популярное

Все
Трещат строения по швам
Охват водосберегающими технологиями почти утроился
Четыре золота на старте Азиады
Эксперимент удался
Техника обновляется
Пансионат для приезжих пациентов
Проекты с социальной миссией
Для оперативного реагирования
«Барыс» разгромил чемпиона КХЛ
Карта памяти на пожелтевших страницах
Трудная победа
Объединяющие старты
Бочча зажигает сердца
«Aqiqat» – свидетель и голос эпохи
Реформы как основа будущего
В США состоялся первый в истории поединок между человеком и гуманоидом
Мужская сборная Казахстана по плаванию вышла в финал Азиады
В Китае испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию
730 абонентов села под Астаной получили доступ к газу
От идеи – к технологии
Девятиэтажка пойдет под снос
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Осечка «Кайрата» и рывок «Ордабасы»
Создается цифровой двойник Алатау
Модернизация системы образования
Присяга – символ верности
История в документах и судьбах
В «Шахтерском» на-гора идет… хлеб
Один день в мире книг
Подписан меморандум
Овощеводы результатами довольны
Ерлан Карин назвал три приоритета внутренней политики Казахстана
Елена Рыбакина – королева US Open
Устойчивая динамика несырьевого сектора
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
100 км до городища Сарайшык
Казахстанец избран вице-президентом ISSA
Более 600 тонн продукции доставят на сельхозярмарку в Астану
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции

Читайте также

Qarmet сегодня находится в тренде развития будущей казахста…
Глава государства открыл международную олимпиаду по искусст…
В Daryn.online опровергли информацию об утечке данных более…
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]