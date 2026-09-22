В Казахстане отмечен рост объема услуг почтовой и курьерской деятельности

Объемы услуг почтовой и курьерской деятельности выросли на 1,1%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

За январь-август 2026 года в Казахстане объем оказанных услуг почтовой и курьерской деятельности составил 57,2 млрд теңге, увеличившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Из общего объема 13,4 млрд теңге приходится на услуги, оказанные населению.

В региональном разрезе наибольшая доля объема почтовых и курьерских услуг приходится на город Алматы – 58,7%, город Астана – 13,2% и Карагандинскую область – 3,2%.

В сельской местности за январь-август 2026 года объем оказанных услуг составил 2,0 млрд теңге.

Наибольший объем почтовых и курьерских услуг зафиксирован в городе Алматы – 33,6 млрд теңге. Далее следуют город Астана – 7,6 млрд теңге и Карагандинская область – 1,8 млрд теңге.

К основным видам услуг в сфере почтовой и курьерской деятельности относятся прием, обработка, перевозка и доставка почтовых и специальных отправлений, включая посылки, бандероли и письменную корреспонденцию, а также курьерская доставка.

Объем услуг почтовой и курьерской деятельности

млн. теңге