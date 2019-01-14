В Казахстане отменяется штраф за возврат некоторых видов Ж/Д билетов
АО "Пассажирские перевозки" отменяет штраф за возврат некоторых видов Ж/Д билетов, передает Kazpravda.kz.
"С целью дифференциации категорий билетов в зависимости от стоимости, с 15-го января текущего года АО "Пассажирские перевозки" отменяет штраф в размере 1 000 (тысяча) тенге за возврат проездных билетов. Штраф отменяется только за билеты с номинальной стоимостью до 3 500 тенге. Данная мера была принята после проведенной обработки и анализа поступающих обращений со стороны пассажиров", – сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
При этом, в соответствии с пунктом №255 "Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом Республики Казахстан", утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №545, билеты стоимостью свыше 3 500 тенге при возврате облагаются комиссионным сбором в размере 1 000 тенге.
Данная мера была принята для борьбы с незаконной перепродажей билетов, в результате чего возврат проездных документов сократился на 30%.