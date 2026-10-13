В Казахстане ожидают рекордный урожай масличных культур

Свыше 5 млн тонн ждут фермеры

Фото: пресс-служба правительства

Уборочная кампания в Казахстане близится к завершению: собрано 23 млн тонн зерна, убрано 96% площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Особенно высокие результаты демонстрирует производство масличных культур: на сегодняшний день собрано в 2,5 раза больше маслосемян, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на заседании Правительства РК доложил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Несмотря на непростые погодные условия в период вегетации и сокращение посевных площадей пшеницы на 1,8 млн га, валовой сбор зерна прогнозируется выше среднемноголетнего уровня. Средняя урожайность составляет 15,2 ц/га. Высокие показатели отмечаются в Алматинской – 53 ц/га, Туркестанской – 25,4 ц/га, Жамбылской – 22,1 ц/га, Западно-Казахстанской области – 21,1 ц/га и области Жетісу – 27,1 ц/га.

При этом, по словам вице-министра, более 72,4% поступившей на элеваторы пшеницы относится к третьему классу, что подтверждает высокое качество урожая. В отдельных регионах качественные показатели значительно выше. К примеру, в Акмолинской области доля пшеницы третьего класса достигает 90%, а доля категории Hi-Pro (высокопротеиновая, с повышенным содержанием белка и клейковины) составляет 70%. Сохраняется и высокий внешний спрос на казахстанское зерно. В сентябре экспорт зерна нового урожая составил 1,16 млн тонн, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

«Хорошие темпы набирает уборка масличных культур. На сегодня намолочено 3,7 млн тонн маслосемян, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. По итогам уборки ожидается рекордный урожай маслосемян – свыше 5 млн тонн», — отметил Азат Султанов.

Положительные результаты отрасли поддерживаются государственными мерами финансирования аграриев, обновлением сельхозтехники и расширением применения современных агротехнологий. В текущем году финансирование весенне-полевых и уборочных работ планируется довести до 750 млрд теңге, а объем льготного лизинга сельхозтехники – до 350 млрд теңге.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность обеспечения готовности элеваторной инфраструктуры к приему нового урожая. Также затронут вопрос переработки сахарной свеклы. На сегодняшний день запущены четыре сахарных завода, в том числе новая линия по переработке свеклы на предприятии в Жамбылской области. Руководитель Правительства подчеркнул важность недопущения ежегодно возникающих проблем с переработкой сахарной свеклы и поручил взять данный вопрос на контроль.

#Казахстан #сельское хозяйство #урожай #масличные

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