В Казахстане переназначены главы КС, ЦИК и ВАП

Фото: пресс-служба Президента РК

Так, Указом Главы государства Азимова Эльвира Абилхасимовна назначена председателем Конституционного Суда Республики Казахстан.

Этот пост она заняла 1 января 2023 года.

Также Указом Главы государства Абдиров Нурлан Мажитович назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

ЦИК он возглавляет с 25 января 2022 года.

Другим Указом Президента Смаилов Алихан Асханович назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Эту должность он занимает с 1 апреля 2024 года.