В Казахстане переназначены главы КС, ЦИК и ВАП

Пресс-служба Президента сообщила о ряде новых указов Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Президента РК

Так, Указом Главы государства Азимова Эльвира Абилхасимовна назначена председателем Конституционного Суда Республики Казахстан. 

Этот пост она заняла 1 января 2023 года.

Также Указом Главы государства Абдиров Нурлан Мажитович назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. 

ЦИК он возглавляет с 25 января 2022 года.

Другим Указом Президента Смаилов Алихан Асханович назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Эту должность он занимает с 1 апреля 2024 года.

 

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