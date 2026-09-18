В Казахстане переназначены главы КС, ЦИК и ВАП

Пресс-служба Президента сообщила о ряде новых указов Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz
Так, Указом Главы государства Азимова Эльвира Абилхасимовна назначена председателем Конституционного Суда Республики Казахстан.
Этот пост она заняла 1 января 2023 года.
Также Указом Главы государства Абдиров Нурлан Мажитович назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
ЦИК он возглавляет с 25 января 2022 года.
Другим Указом Президента Смаилов Алихан Асханович назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.
Эту должность он занимает с 1 апреля 2024 года.