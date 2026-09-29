В Казахстане планируют собрать зерна выше среднемноголетних объемов

Урожай зерновых в Казахстане в текущем году ожидается выше среднемноголетних показателей. Об этом на брифинге в правительстве сообщила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Как она отметила, в разные годы казахстанские аграрии собирали порядка 18-19 млн тонн зерновых. В текущем году в ведомстве ожидают, что урожай будет выше среднемноголетних объемов.

На сегодня убрано порядка 83% посевных площадей, намолочено около 20 млн тонн зерна.

Также было отмечено, что текущие мощности хранения зерна в Казахстане составляют 30,5 млн тонн и в полной мере обеспечивают сохранность нового урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет.

«На лицензированные элеваторы приходится 13,1 млн тонн, зернохранилища сельхозтоваропроизводителей – 17,4 млн тонн. На сегодняшний день работают порядка 190 лицензированных элеваторов. Текущих емкостей хранения в полной мере достаточно для обеспечения сохранности зерна нового урожая с учетом даже переходящих остатков урожая прошлых лет», — отметила вице-министр.

На сегодня на хранение поступило 4,9 млн тонн зерна нового урожая, добавила спикер.