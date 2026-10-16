В Казахстане планируют внедрить ИИ и адаптивное тестирование в ЕНТ

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Пилотирование нового формата запланировано на весну 2027 года

В Казахстане планируют внедрять технологии искусственного интеллекта и адаптивного тестирования в систему Единого национального тестирования. Об этом сообщила представитель Министерства науки и высшего образования РК Гуль Джусупова на XVI научно-практической конференции «1С Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Выступая с докладом о трансформации высшего образования в эпоху искусственного интеллекта, Гуль Джусупова обозначила модернизацию ЕНТ как одно из направлений цифровизации образовательной системы. В числе приоритетов - внедрение ИИ, развитие адаптивного тестирования и повышение уровня национального экзамена до международно признанных стандартов.

Эти планы обсуждаются на фоне подготовки нового формата вступительного экзамена Admission Insight Test (AIT), который Национальный центр тестирования разрабатывает совместно с международной организацией ETS, где новая модель предусматривает оценку не только предметных знаний, но и критического мышления, исследовательских навыков и цифровой грамотности. Пилотирование нового формата запланировано на весну 2027 года.

Таким образом, изменения могут затронуть не только содержание экзаменационных заданий, но и сам подход к оценке знаний будущих студентов. При этом конкретные механизмы применения искусственного интеллекта в ЕНТ пока не раскрываются.

«Искусственный интеллект меняет не только образовательный процесс, но и требования к результатам обучения. Сегодня важно оценивать не только объём усвоенной информации, но и способность человека анализировать, применять знания и работать с современными технологиями. Именно в этом направлении развивается система высшего образования, включая совершенствование инструментов оценки знаний», - отметила Гуль Джусупова.

Вопросы внедрения новых технологий в образование стали одной из центральных тем конференции 1С. Представители государственных органов, университетов и технологического бизнеса обсудили, как должна меняться подготовка специалистов в условиях стремительной цифровизации экономики.

По словам директора «1С Казахстан» Дмитрия Годуна, образовательные программы должны учитывать реальные требования работодателей, а практические цифровые навыки необходимо формировать ещё во время обучения.

«Сегодня технологии меняются быстрее, чем традиционные образовательные программы. Поэтому важно, чтобы студенты ещё во время обучения получали возможность работать с современными цифровыми инструментами и решать реальные задачи бизнеса. Искусственный интеллект и автоматизация уже становятся частью профессиональной среды, и наша задача — помочь образовательным учреждениям готовить специалистов, способных эффективно использовать эти технологии», - подчеркнул Дмитрий Годун.

Отметим, что в XVI научно-практической конференции приняли участие представители 26 университетов и 21 колледжа из 20 городов Казахстана. Основное внимание было уделено цифровой трансформации образования, развитию профессиональных компетенций и подготовке кадров для современной экономики.

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