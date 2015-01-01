В Казахстане подорожали сигареты

В Казахстане с 1 января вступило в силу постановление Правительства РК, подписанное Премьер-Министром РК Каримом Масимовым, об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Напомним, что Правительство постановило "внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года №260 "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 10, ст. 116) следующее изменение: установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром с 1 января 2015 года в размере двухсот тенге", – говорится в сообщении.
С 1 января 2014 года минимальная розничная цена на пачку сигарет с фильтром составляла 150 тенге.
Интересно, что Всемирная организация здравоохранения считает, что повышение цен помогает не только снизить потребление сигарет, но и увеличить доходы бюджета. Однако в этих целях специалисты ВОЗ рекомендуют увеличить стоимость пачки как минимум в семь раз.